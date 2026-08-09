У Києві на Венеціанському мосту встановили таблички

Рятувальники встановлюють попереджувальні таблички в Гідропарку у Києві. Фото: КП "Плесо"

На Венеціанському мосту в київському Гідропарку встановили попереджувальні таблички через небезпечні стрибки у воду. Рятувальники закликають мешканців і гостей столиці не ризикувати власним життям та здоров’ям. Такі необережні дії можуть призвести до тяжких травм, інвалідності або загибелі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення КП "Плесо" у неділю, 9 серпня.

Рятувальник тримаю попереджувальні таблички, які становили у Гідропарку. Фото: КП "Плесо"

У Києві на Венеціанському мосту встановили попереджувальні таблички

Щоліта Венеціанський міст у Києві стає місцем, де люди, нехтуючи власною безпекою, стрибають у воду. У КП "Плесо" наголошують, що такі дії можуть спричинити тяжкі травми, ушкодження шийного відділу хребта, інвалідність або навіть загибель.

Небезпека полягає не лише у самому падінні. Під водою можуть знаходитися бетонні конструкції, металеві предмети та інші перешкоди, через які стрибок може завершитися серйозними травмами.

Попереджувальна табличка, яку встановили у Києві в Гідропарку. Фото: КП "Плесо"

Крім того, такі стрибки створюють загрозу для інших людей, які відпочивають або пропливають у воді під мостом. Один необережний стрибок може поставити під ризик життя одразу кількох людей.

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Рятувальники КП "Плесо" регулярно проводять із порушниками роз’яснювальну роботу та закликають відмовитися від небезпечної розваги. Водночас люди продовжують стрибати з мосту, ігноруючи попередження та наражаючи на небезпеку себе й інших.

Тому КП "Плесо" встановило на Венеціанському мосту попереджувальні інформаційні таблички. Вони мають привернути увагу відпочивальників до небезпеки стрибків у воду та допомогти запобігти нещасним випадкам.

Рятувальники також звернулися до мешканців і гостей столиці із закликом відповідально ставитися до власної безпеки та не наражати на ризик близьких і людей, які перебувають поруч. У КП "Плесо" наголосили:

"Закликаємо мешканців і гостей столиці не ризикувати власним життям та здоров’ям. Бережіть себе, своїх близьких і пам’ятайте: безпечний відпочинок починається з відповідального ставлення".

Що відомо про Венеціанський міст

Венеціанський міст, який має офіційну назву Парковий, з’єднує Венеційський і Долобецький острови в Гідропарку. Конструкцію збудували у 1966 році.

Попри попередження рятувальників, стрибки з мосту у воду залишаються небезпечною розвагою для частини відпочивальників. Саме тому фахівці закликають не ігнорувати встановлені знаки та відмовитися від дій, які можуть загрожувати життю і здоров’ю.

Кияни вимагають додаткових заходів безпеки

Проблема небезпечних стрибків із Венеціанського мосту також стала предметом звернень мешканців столиці до влади. Кияни виступають за встановлення додаткових захисних конструкцій, зокрема сіток або решіток, які могли б фізично перешкоджати стрибкам у воду.

Водночас наразі на мосту встановили попереджувальні таблички. Рятувальники розраховують, що вони допоможуть привернути увагу людей до можливих наслідків небезпечної поведінки та спонукатимуть відпочивальників обирати безпечний спосіб проведення часу.

Скриншот повідомлення КП "Плесо"/Facebook

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