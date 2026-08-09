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Головна Київ На Київщині сталася пожежа у притулку "Сіріус": загинули вісім собак

На Київщині сталася пожежа у притулку "Сіріус": загинули вісім собак

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 17:56
На Київщині сталася пожежа у притулку "Сіріус": загинули вісім собак
Зруйнований притулок для тварин "Сіріус". Фото: Поліція Київщини

У селі Федорівка Димерської громади Вишгородського району Київської області сталася пожежа на території притулку для тварин "Сіріус". Внаслідок займання загинули вісім собак, ще близько 70 тварин вдалося врятувати.

Про це повідомила поліція Київської області, інформує Новини.LIVE.

Вогонь знищив вольєри та приміщення притулку

Пожежа сталася 8 серпня близько 04:30. На місце події прибули рятувальники та поліцейські, які загасили вогонь.

На Київщині сталася пожежа у притулку "Сіріус": загинули вісім собак - фото 1
Пожежа у притулку для тварин "Сіріус". Фото: ДСНС Київщини

Попередньо, причиною займання могло стати коротке замикання електропроводки. У притулку зазначили, що перед пожежею стався значний стрибок напруги, після чого виникло коротке замикання. Остаточну причину пожежі мають встановити фахівці ДСНС.

Вогонь знищив 20 вольєрів, приміщення для приготування їжі, склад та частину огорожі. Також згоріли кухня, майстерня, інструменти та запаси корму.

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У притулку просять допомогти з відновленням

Працівникам "Сіріуса" вдалося врятувати близько 70 собак. Водночас вісім тварин загинули внаслідок пожежі.

Наразі працівники притулку відновлюють пошкоджені конструкції та намагаються якнайшвидше відновити приготування їжі для собак. Для цього "Сіріусу" потрібні корм, дошки, піноблоки, будівельні матеріали, інструменти та бензин для генератора.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини займання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві під будівлею КМДА активісти вийшли на акцію проти вирубки дерев на Теремках. Учасники протесту вимагають оприлюднити документи щодо будівництва резервної тепломережі та пояснити, чому маршрут робіт змінили так, що він проходить через зелену зону.

Також Новини.LIVE писали, що у Броварах 13-річна дівчинка отримала ураження струмом, коли намагалася залізти на нерухомий потяг. Її госпіталізували у вкрай важкому стані, а її подруга під час інциденту отримала опіки рук.

пожежа Київська область тварини з притулку
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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