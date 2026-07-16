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Головна Київ Тимур Ткаченко підбив підсумки роботи в КМВА та звернувся до киян

Тимур Ткаченко підбив підсумки роботи в КМВА та звернувся до киян

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Дата публікації: 16 липня 2026 23:59
Тимур Ткаченко після звільнення з КМВА звернувся до киян та подякував захисникам столиці
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Колишній начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко після звільнення опублікував звернення, у якому подякував усім, хто допомагає столиці вистояти під час повномасштабної війни. За його словами, стійкість Києва є заслугою тисяч звичайних киян, які щодня працюють заради безпеки міста.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Ексочільник КМВА подякував усім, хто захищає Київ

Ткаченко висловив вдячність військовослужбовцям Сил оборони, підрозділам протиповітряної оборони, рятувальникам ДСНС, поліцейським, працівникам критичної інфраструктури, медикам, освітянам, комунальникам і волонтерам.

"Мій рідний Київ в умовах війни тримається завдяки надзусиллям багатьох тисяч небайдужих людей. Наша стійкість — наслідок дій звичайних киян, але надзвичайних громадян", — наголосив Ткаченко.

Тимур Ткаченко підбив підсумки роботи в КМВА та звернувся до киян - фото 1
Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Ексочільник КМВА також окремо відзначив українські та міжнародні благодійні організації, журналістів, Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України, голів районних адміністрацій і свою команду за спільну роботу в умовах війни. Крім того, Ткаченко подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру працювати в столиці та наголосив, що й надалі пишатиметься Києвом, який, попри постійні російські атаки, продовжує триматися.

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"Київ — мій дім та моя гордість. Можна бути гучним, тихим, токсичним, незручним — яким завгодно. Але якщо це допоможе столиці не втратити себе… тоді як не намагатися?" — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський 16 липня підписав указ про звільнення Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Документ набув чинності з дня його оприлюднення.

Як повідомляли Новини.LIVE, після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони у Києві та Львові відбулися акції на його підтримку. Учасники мітингів закликали владу переглянути кадрове рішення та продовжити реформи, розпочаті під його керівництвом.

кадрові зміни Тимур Ткаченко КМВА
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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