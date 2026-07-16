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Главная Киев Тимур Ткаченко подвел итоги работы в КГВА и обратился к киевлянам

Тимур Ткаченко подвел итоги работы в КГВА и обратился к киевлянам

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 23:59
Тимур Ткаченко после увольнения из КГВА обратился к киевлянам и поблагодарил защитников столицы
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Бывший глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко после увольнения опубликовал обращение, в котором поблагодарил всех, кто помогает столице выстоять в условиях полномасштабной войны. По его словам, стойкость Киева — это заслуга тысяч обычных киевлян, которые ежедневно работают ради безопасности города.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Бывший глава КГВА поблагодарил всех, кто защищает Киев

Ткаченко выразил благодарность военнослужащим Сил обороны, подразделениям противовоздушной обороны, спасателям ГСЧС, полицейским, работникам критической инфраструктуры, медикам, педагогам, коммунальщикам и волонтерам.

"Мой родной Киев в условиях войны держится благодаря сверхусилиям многих тысяч неравнодушных людей. Наша стойкость — результат действий обычных киевлян, но неординарных граждан", — подчеркнул Ткаченко.

Тимур Ткаченко подвел итоги работы в КГВА и обратился к киевлянам - фото 1
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Бывший глава КГВА также отдельно отметил украинские и международные благотворительные организации, журналистов, Министерство развития общин и территорий, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины, глав районных администраций и свою команду за совместную работу в условиях войны. Кроме того, Ткаченко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие работать в столице и подчеркнул, что и впредь будет гордиться Киевом, который, несмотря на постоянные российские атаки, продолжает держаться.

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"Киев — мой дом и моя гордость. Можно быть громким, тихим, токсичным, неудобным — каким угодно. Но если это поможет столице не потерять себя… тогда почему бы не попробовать?" — подытожил он.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал указ об увольнении Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Документ вступил в силу со дня его обнародования.

Как сообщали Новини.LIVE, после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны в Киеве и Львове прошли акции в его поддержку. Участники митингов призвали власть пересмотреть кадровое решение и продолжить реформы, начатые под его руководством.

кадровые изменения Тимур Ткаченко КМВА
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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