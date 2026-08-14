Ткаченко: на Київщині посилять контроль за вагою вантажівок

Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Telegram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

На Київщині посилять контроль за дотриманням вимог у сфері автомобільних перевезень. Напередодні перевірки показали, що кожне четверте вантажне авто рухається з порушенням встановлених норм. Новий етап посиленого контролю в області триватиме з 17 до 22 серпня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка у п'ятницю, 14 серпня.

На Київщині посилять контроль за вантажівками

Ткаченко зазначив, що спільно з Укртрансбезпекою, Патрульною поліцією та перевізниками напрацьовують рішення для підвищення безпеки на дорогах області. За його словами, результати попередніх посилених перевірок засвідчили масштаб проблеми з дотриманням габаритно-вагових норм.

Він повідомив, що кожне четверте вантажне авто рухалося з порушеннями. За тиждень попередніх посилених заходів сума накладених штрафів склала 3,085 млн грн.

Перевантажений транспорт, за словами Тимура Ткаченка, не лише створює додаткові ризики для учасників дорожнього руху, а й пошкоджує дорожнє покриття. Через це в майбутньому доводиться додатково витрачати кошти на ремонт доріг.

Очільник Київської ОВА наголосив, що для розв'язання проблеми влада планує вибудувати постійну взаємодію з перевізниками та вантажовідправниками. Йдеться про чітке розуміння правил, встановлених вимог та відповідальності за їх порушення.

Черговий етап посиленого контролю на території Київської області триватиме з 17 до 22 серпня. Ткаченко підкреслив, що про перевірки заздалегідь повідомили перевізників, аби продемонструвати відкритість діалогу з бізнесом.

Водночас він зазначив, що влада готова обговорювати проблеми ринку та спільно шукати рішення в межах законодавства. Окремо посилюватиметься взаємодія з Патрульною поліцією, щоб ухвалені рішення супроводжувалися контролем за їх виконанням.

На Київщині перевірять пасажирських перевізників

Окрему увагу під час роботи приділили пасажирським перевезенням. За словами Ткаченка, від жителів області регулярно надходять скарги щодо стану автобусів, які працюють на маршрутах.

Наразі Управління транспортної інфраструктури Київської ОДА проводить аналіз усіх укладених договорів із перевізниками. Очільник КОВА наголосив, що систематичне порушення встановлених вимог має мати відповідні наслідки.

Зокрема, йдеться про можливість розірвання договору з перевізником. Водночас Ткаченко наголосив на необхідності прозорого проведення такого процесу та публічного звітування про його результати.

Частину питань розглянуть на Раді оборони

Окремі проблеми у сфері безпеки перевезень планують винести на наступне засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність". Також частину питань розглянуть на Раді оборони Київської області.

Ткаченко подякував учасникам зустрічі за готовність не лише обговорювати наявні проблеми, а й спільно шукати шляхи їх вирішення.

За його словами, головне завдання — зберегти дорожню інфраструктуру, забезпечити безпечну логістику та гарантувати безпеку людей.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Facebook

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Новини.LIVE також писали, що на станції метро "Сирець" у Києві тестують зонування для пасажирів, які під час повітряних тривог перебувають у підземці як в укритті. На платформі позначили рекомендовані місця для людей із дітьми, тваринами, маломобільних пасажирів та тих, кому потрібно сидіти. Поки що зонування має рекомендаційний характер, а за результатами тестування такий формат можуть запровадити на інших станціях.