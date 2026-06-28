Ткаченко підтримав встановлення пам’ятника Мазепі та розкритикував ідею Кличка

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтримав рішення щодо встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка в центрі столиці. Він наголосив, що такі символи мають бути пріоритетом для міського простору.

Про це Ткаченко написав у своїй соцмережі, передає Новини.LIVE.

Позиція Ткаченка щодо пам’ятника Мазепі

За словами посадовця, Мазепа є важливою постаттю української історії, яка символізує боротьбу за державність.

"У центрі Києва має стояти Мазепа, а не банальний фонтан Кличка", — заявив він.

Ткаченко зазначив, що повністю підтримує ініціативу президента щодо встановлення пам’ятника гетьману на бульварі Тараса Шевченка.

"Як киянин, повністю підтримую рішення Президента щодо встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка", — додав він.

Погруддя Івана Мазепи в Києво-Печерській Лаврі. Фото: ОП

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Очільник КМВА розкритикував попередні плани міської влади, які передбачали встановлення фонтану замість пам’ятника історичній постаті.

"Замість постаті, яка символізує боротьбу за українську державність, Кличко та мерія пропонували киянам просто черговий фонтан", — зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що в центрі столиці мають з’являтися символи національної ідентичності, а не декоративні об’єкти.

"У центрі столиці мають з’являтися не безликі декоративні об’єкти, а символи української історії та нашої ідентичності", — підсумував він.

Заява Тимура Ткаченка. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

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