Зеленський підписав указ про підготовку до тисячоліття Києво-Печерської лаври та оновлення пам’яток

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до відзначення тисячоліття Києво-Печерської лаври. Документ передбачає оновлення та збереження десятків об’єктів культурної спадщини, музейних колекцій і споруд на території святині.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Новини.LIVE.

Підписання указу та позиція президента

Указ було підписано під час урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Конституції України.

Президент зазначив, що Росія завдала ударів по сотнях релігійних споруд в Україні, зокрема пошкоджень зазнали Києво-Печерська лавра та Успенський собор після атак 15 червня.

"Черговий удар, черговий прояв їхнього нутра і водночас черговий доказ того, що згуртованість українців – найбільша сила. В ту ніч наша Лавра вистояла завдяки нашим людям", — сказав Зеленський.

Читайте також:

Києво-Печерська лавра. Фото: president.gov.ua

Значення Києво-Печерської лаври

Глава держави наголосив, що Лавра є однією з найдавніших святинь християнського світу та важливим осередком української історії, науки й культури.

За його словами, саме тут формувалися традиції літописання, іконопису та освіти, а також закладалися основи культурного розвитку Київської Русі.

Президент нагадав, що у серпні Лаврі виповниться 975 років з моменту заснування, а Україна готується відзначити її тисячоліття у майбутньому.

План оновлення пам’яток

Згідно з указом, протягом наступних років планується оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій і споруд на території Лаври.

"Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо вже сьогодні. І тисячоліття Лаври маємо так само зустріти у єдності, яка посилює і захищає наш народ і нашу державу", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Києво-Печерську лавру заснували у 1051 році. Вона є одним із найстаріших духовних центрів Європи та має статус об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На її території розташовано близько 140 пам’яток історії та культури.

Саме тут було створено "Повість временних літ", що стало основою української літописної традиції.

Києво-Печерська лавра. Фото: president.gov.ua

Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва після нічного російського ракетного удару зафіксовано пошкодження на кількох локаціях, пожежі та виявлення небезпечних уламків. Вибухотехніки поліції спільно з піротехніками ДСНС вилучили бойову частину ворожої ракети неподалік житлової забудови.

Новини.LIVE інформували, що воєнні дії впливають не лише на людей та інфраструктуру, а й на дику природу. Нове дослідження засвідчило, що під час російської окупації Чорнобильської зони відчуження багато тварин суттєво змінили свою поведінку, зокрема стали менш активними в нічний час.