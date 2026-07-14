Київрада не повертала державі 1,25 млрд грн — заява Ткаченка

Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що рішення Київради щодо нібито повернення 1,25 млрд грн до державного бюджету є політичною маніпуляцією. За його словами, фактичного руху коштів не відбулося, а йдеться лише про зміни в бюджетних документах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Тимура Ткаченка.

Київрада не повертала 1,25 млрд грн, про які заявляв Кличко

Ткаченко зазначив, що рішення Київради, ухвалене за поданням мера Віталія Кличка, було подано як "вимушений крок" через нібито неспроможність держави використати ці кошти для реалізації плану стійкості. Водночас, за словами очільника КМВА, жодного фактичного повернення коштів не було.

"Насправді ніякі кошти місто не повернуло. Ніяких рухів не відбулося. Ці кошти — це просто передбачені цифри в документах, які десь були зафіксовані. Вони й так були на рахунках міста", — наголосив Ткаченко.

Він також звернув увагу, що, за його інформацією, на рахунках "Київтеплоенерго" наразі перебуває понад 8 млрд грн власних коштів.

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На думку Ткаченка, замість інформаційних маніпуляцій міська влада має зосередитися на підготовці столиці до опалювального сезону. Він також пов'язав заяви про 1,25 млрд грн із протестами під стінами Київради, де мешканці виступали проти підвищення вартості проїзду в муніципальному транспорті.

"Меру треба було героїчно когось перемогти, бо поки в залі тривала сесія, під стінами Київради люди просили не підвищувати вартість муніципального транспорту. Вміти змістити фокус уваги — класична політична історія", — заявив очільник ОВА.

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