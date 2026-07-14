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Головна Київ У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери та освятили памʼятник Мазепі

У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери та освятили памʼятник Мазепі

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Дата публікації: 14 липня 2026 16:41
Відкриття Дальніх печер у Києво-Печерській лавры 14 липня: фоторепортаж
Києво-Печерська лавра. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У Національному заповіднику Києво-Печерській лаврі у вівторок, 14 липня, відбулося урочисте відкриття Дальніх печер для паломників і відвідувачів. Крім того, відбулося освячення памʼятного знака гетьману Івану Мазепі.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Відкриття Дальніх печер у Києво-Печерській лаврі

Дальні печери були зачинені для відвідувачів із 2022 року. Протягом тривалого часу святиня перебувала під контролем представників Української православної церкви Московського патріархату, а згодом зазнала пошкоджень унаслідок російського обстрілу 15 червня. Отже, відновлення повноцінного життя лаври є результатом комплексних зусиль держави у співпраці з представниками Православної церкви України.

Відкриття Дальніх печер у Києво-Печерській лаврі
Дальні печери. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Відкриття Дальніх печер у Києво-Печерській лаврі 14 липня 2026 рік
У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Упродовж липня відвідати Дальні печери зможуть виключно віряни, а вже з 15 серпня святиню відкриють для всіх охочих.

Захід відкрився спільною молитвою за Україну, яку очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископом Бориспільським Авраамієм.

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У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери
Відкриття Дальніх печер. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Дальні печери Києво-Печерської лаври
У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Після завершення офіційної частини паломники та гості мали можливість спуститися до печер у складі організованих груп.

Дальні печери належать до найстаріших святинь Києво-Печерської лаври. Разом із Ближніми печерами вони формують унікальну систему підземних ходів, саме тут у середині XI століття виник Києво-Печерський монастир.

Відкриття Дальніх печер лаври у Києві
Урочистості в Києво-Печерській лаврі 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
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Дальні печери. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Спершу ці печери слугували оселею та місцем духовного усамітнення ченців, а з часом перетворилися на підземне місце поховань.

Освячення памʼятника Мазепі

У день відкриття Дальніх печер також відбулося освячення пам’ятного знака Івану Мазепі, адже саме завдяки цій визначній постаті наприкінці XVII — на початку XVIII століття вдалося відновити монастирські споруди.

Освячення памʼятника Івану Мазепі
Памʼятник Мазепі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Памʼятник Мазепі на території Києво-Печерської лаври
Освячення памʼятного знаку Мазепі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Урочистості на території Києво-Печерської лаври 14 липня
Освячення памʼятника Мазепі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 червня Росія завдала удару по Києво-Печерській лаврі, внаслідок чого сталася пожежа на площі близько 800 квадратних метрів. Ворожий дрон поцілив біля Стефанівського приділу, безпосередньо поруч із східною вівтарною частиною святині.

А у лютому у Києво-Печерській лаврі відкрили Ближні печери. Також відбулася Молитва за Україну, яку в Хрестовоздвиженському храмі звершив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Київ церква Києво-Печерська лавра
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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