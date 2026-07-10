Ткаченко звинуватив Кличка у відсутності системного підходу до безпеки Києва

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що мер столиці Віталій Кличко продовжує усувати його та команду КМВА від участі в ухваленні рішень, які стосуються безпеки Києва. За словами посадовця, такі дії суперечать Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Про це посадовець написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Ткаченко заявив, що Кличко порушує закон

Начальник КМВА зазначив, що під час чергової наради в КМДА обговорювали питання укриттів та відновлення пошкоджених будинків. Водночас, на його думку, замість комплексного підходу міська влада знову перекладає відповідальність на районні адміністрації.

"Питання укриттів — це відповідальність не лише районних адміністрацій. У Києві є профільний Департамент муніципальної безпеки, який має формувати й реалізовувати міську політику у сфері цивільного захисту", — наголосив він.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Очільник КМВА також звернув увагу, що у столиці досі немає чіткої стратегії розвитку фонду укриттів. За його словами, містяни не отримали відповідей на ключові питання щодо кількості необхідних сховищ, строків ліквідації проблеми зачинених укриттів та джерел фінансування.

Окремо Ткаченко розкритикував організацію збору інформації про зачинені укриття під час російських атак. Він зазначив, що замість сучасних цифрових рішень дані збираються фактично вручну через чат-боти та особисту комунікацію з керівниками районів.

"Киянам потрібні не показові колегії та пошук винних. Киянам потрібна зрозуміла стратегія, відповідальність і результат", — підсумував начальник КМВА.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Оболонському районі Києва функціонує близько 450 сховищ та укриттів, більшість із яких перебувають у зоні відповідальності районної державної адміністрації. Також у районі вже облаштовано протирадіаційні укриття нового покоління із сучасними системами вентиляції та безбар’єрним доступом.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Деснянському районі Києва укриття можуть одночасно вмістити до 45% мешканців району. Водночас під час повітряних тривог навіть під час масованих російських атак ними користуються лише від 500 до 2 тисяч людей.