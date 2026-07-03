Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Фесик: на Оболоні у Києві облаштували сучасні протирадіаційні укриття

Фесик: на Оболоні у Києві облаштували сучасні протирадіаційні укриття

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 16:29
На Оболоні створили нові укриття — деталі
Кирило Фесик. Фото: Кирило Фесик/Facebook

В Оболонському районі Києва облаштовано близько 450 сховищ та укриттів, більшість із яких перебувають у зоні відповідальності районної державної адміністрації. Крім того, у районі вже працюють протирадіаційні укриття нового покоління із сучасними системами вентиляції та інклюзивними рішеннями.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

На Оболоні з'явилися укриття нового покоління

За словами Кирила Фесика, сьогодні в Оболонському районі налічується близько 450 сховищ та укриттів. Із них приблизно 400 перебувають у зоні відповідальності районної адміністрації.

Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення значну частину районного бюджету спрямували саме на розвиток безпекової інфраструктури.

"З 2022 року приблизно третина бюджету району спрямовувалася на розширення безпекового простору", — повідомив голова РДА.

Читайте також:

В укриттях встановили сучасну вентиляцію та створили безбар'єрний простір

Фесик розповів, що на Оболоні вже збудували протирадіаційні укриття нового покоління. Вони обладнані сучасними системами вентиляції та враховують потреби маломобільних людей.

Водночас він закликав мешканців району не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.

"Закликаю всіх користуватися укриттями. У пішій доступності майже всюди в Оболонському районі можна знайти безпечний простір", — наголосив Кирило Фесик.

Новини.LIVE повідомляли, що 2 липня, унаслідок російської атаки на Київ серйозних пошкоджень зазнав Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Через падіння уламків безпілотників і пожежу знищено лабораторії, дороговартісне наукове обладнання та унікальні реагенти. Остаточний обсяг завданих збитків ще встановлюють.

Новини.LIVE інформували, що у Києві та Київській області погіршилася якість атмосферного повітря. Це пов'язано з пожежами в екосистемах регіону, а також продуктами горіння, що залишилися після російських обстрілів.

Київ укриття Оболонь
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації