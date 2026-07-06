Заява Трампа про Путіна та війну в Україні після удару по Києву

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін нібито хоче завершити війну проти України. Про це він сказав, коментуючи черговий масований удар по Києву, який раніше назвали одним із найпотужніших за останній час.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на заяву журналіста Еріка Доерті.

Трамп про "тиск" на Путіна

У Трампа запитали, чому після телефонної розмови з ним очільник Кремля не демонструє ознак зменшення агресії та продовжує атакувати українські міста й цивільну інфраструктуру.

У відповідь американський президент заявив, що, на його думку, Путін "відчуває тиск" і нібито прагне завершення війни.

"Ну, я думаю, він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори — подивимося, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", — сказав Трамп.

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Контекст заяви

Заява пролунала на тлі чергових російських атак по Україні, зокрема масованого удару по Києву 6 липня, внаслідок якого загинули мирні жителі та були зруйновані житлові будинки.

Українська сторона та міжнародні партнери неодноразово наголошували, що Росія продовжує удари по цивільній інфраструктурі попри дипломатичні контакти та заяви про можливі переговори.

Заява журналіста Еріка Доерті. Скріншот: X

Новини.LIVE повідомляли, що 6 липня в Києві в Подільському районі, де стався російський ракетний удар, під час розбору завалів рятувальники натрапили ще на одне тіло жінки. Попередньо з-під уламків дістали її. У межах тієї ж квартири також попередньо виявили ще одного загиблого, тож кількість жертв зросла до 15.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл Києва в ніч проти 6 липня. За даними, противник випустив 68 ракет і 351 ударний безпілотник. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.