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Главная Киев Трамп заявил о желании Путина завершить войну после массированного удара по Киеву

Трамп заявил о желании Путина завершить войну после массированного удара по Киеву

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Дата публикации 6 июля 2026 18:03
Заявление Трампа о Путине и войне в Украине после удара по Киеву
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет завершить войну против Украины. Об этом он сказал, комментируя очередной массированный удар по Киеву, который ранее назвали одним из самых мощных за последнее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление журналиста Эрика Доэрти.

Трамп о "давлении" на Путина

У Трампа спросили, почему после телефонного разговора с ним глава Кремля не демонстрирует признаков ослабления агрессии и продолжает атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру.

В ответ американский президент заявил, что, по его мнению, Путин "испытывает давление" и якобы стремится к завершению войны.

"Ну, я думаю, он действительно испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже этого хочет, и мы ведем переговоры — посмотрим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация", — сказал Трамп.

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Контекст заявления

Заявление прозвучало на фоне очередных российских атак по Украине, в частности массированного удара по Киеву 6 июля, в результате которого погибли мирные жители и были разрушены жилые дома.

Украинская сторона и международные партнеры неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, несмотря на дипломатические контакты и заявления о возможных переговорах.

Трамп заявил о желании Путина завершить войну после массированного удара по Киеву - фото 1
Заявление журналиста Эрика Доэрти. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что 6 июля в Киеве в Подольском районе, где произошёл российский ракетный удар, во время разбора завалов спасатели обнаружили ещё одно тело женщины. Предварительно из-под обломков было извлечено её тело. В пределах той же квартиры также предварительно обнаружили ещё одного погибшего, в результате чего число жертв возросло до 15.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля. По данным, противник выпустил 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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