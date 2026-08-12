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Головна Київ Ціни на АЗС у Києві 12 серпня: скільки коштує пальне

Ціни на АЗС у Києві 12 серпня: скільки коштує пальне

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Дата публікації: 12 серпня 2026 08:26
Скільки коштує бензин А-95, дизель та автогаз у Києві 12 серпня
Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вартість усіх видів пального у Києві на популярних мережах АЗС не зазнала змін станом на 12 серпня. Оператори OKKO та UPG утримують роздрібні цінники на рівні минулого дня, тому вартість бензинів, дизеля та преміальних марок залишається на попередніх позначках.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Ціни на пальне в Києві 12 серпня

Актуальні ціни на АЗС OKKO станом на 12 серпня:

  • PULLS 100 — 92.90 грн/л
  • PULLS 95 — 85.90 грн/л
  • А-95 Євро — 82.90 грн/л
  • PULLS ДП — 96.90 грн/л
  • ДП Євро — 93.90 грн/л
Ціни на паливо в Києві сьогодні
Ціни на АЗС в Києві 12 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Актуальні ціни на АЗС UPG станом на 12 серпня:

  • upg 100 — 88.90 грн/л
  • upg 95 — 81.90 грн/л
  • А-95 — 79.90 грн/л
  • EURO ДП — 90.90 грн/л
Скільки коштує пальне в Києві
Ціни на АЗС в Києві 12 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Загальна ситуація у столичній області напередодні, 11 серпня, демонструвала такі ціни серед інших операторів ринку.

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Вартість цін на АЗС в Києві станом на 11 серпня. Фото: Мінфін

Також Новини.LIVE писали про те, що столичні посадовці пішли назустріч жителям мікрорайону Теремки та погодилися змінити план будівництва резервної теплотраси задля збереження місцевих насаджень. Щоб знайти безпечний для екології маршрут, міська адміністрація офіційно призупинила всі підготовчі роботи на найближчі 14 днів.

А в водоймах Борщагівської громади зафіксували серйозне екологічне лихо, про що публічно заявив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Згідно з першими оцінками фахівців, у трьох тамтешніх озерах масово загинуло орієнтовно три тонни риби.

ціни на паливо Київ АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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