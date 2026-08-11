Ткаченко повідомив про масову загибель риби на Київщині

Загибель риби. Фото: Борщагівська сільська рада

Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. За попередніми підрахунками, у трьох місцевих водоймах загинуло близько трьох тонн риби.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

У трьох водоймах виявили загиблу рибу

За словами голови КОВА, масову загибель риби спочатку виявили в одній із водойм, а згодом аналогічна ситуація сталася ще у двох. Наразі фахівці відповідних служб відібрали проби води, щоб встановити можливе джерело забруднення.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Серед ймовірних причин розглядають витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з об'єктів у Києві. Припускають, що забруднення могло потрапити до водойм Київщини через систему зливової каналізації.

Ткаченко зазначив, що експерти продовжують встановлювати причини масової загибелі риби. На місцях також працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС. На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежили.

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