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Головна Київ Екологічне лихо: на Київщині загинуло близько трьох тонн риби

Екологічне лихо: на Київщині загинуло близько трьох тонн риби

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 16:32
Ткаченко повідомив про масову загибель риби на Київщині
Загибель риби. Фото: Борщагівська сільська рада

Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. За попередніми підрахунками, у трьох місцевих водоймах загинуло близько трьох тонн риби.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

У трьох водоймах виявили загиблу рибу

За словами голови КОВА, масову загибель риби спочатку виявили в одній із водойм, а згодом аналогічна ситуація сталася ще у двох. Наразі фахівці відповідних служб відібрали проби води, щоб встановити можливе джерело забруднення.

Екологічне лихо: на Київщині загинуло близько трьох тонн риби - фото 1
Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Серед ймовірних причин розглядають витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з об'єктів у Києві. Припускають, що забруднення могло потрапити до водойм Київщини через систему зливової каналізації.

Ткаченко зазначив, що експерти продовжують встановлювати причини масової загибелі риби. На місцях також працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС. На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежили.

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екологічна катастрофа Київська область Тимур Ткаченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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