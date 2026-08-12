Ціни на АЗС у Києві 12 серпня: скільки коштує пальне

Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Вартість усіх видів пального у Києві на популярних мережах АЗС не зазнала змін станом на 12 серпня. Оператори OKKO та UPG утримують роздрібні цінники на рівні минулого дня, тому вартість бензинів, дизеля та преміальних марок залишається на попередніх позначках.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Ціни на пальне в Києві 12 серпня

Актуальні ціни на АЗС OKKO станом на 12 серпня:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

А-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — 96.90 грн/л

ДП Євро — 93.90 грн/л

Ціни на АЗС в Києві 12 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Актуальні ціни на АЗС UPG станом на 12 серпня:

upg 100 — 88.90 грн/л

upg 95 — 81.90 грн/л

А-95 — 79.90 грн/л

EURO ДП — 90.90 грн/л

Ціни на АЗС в Києві 12 серпня. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Загальна ситуація у столичній області напередодні, 11 серпня, демонструвала такі ціни серед інших операторів ринку.

Вартість цін на АЗС в Києві станом на 11 серпня. Фото: Мінфін

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