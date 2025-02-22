Чи можливий туризм у Чорнобилі після війни — відповідь голови ДАЗВ

ЧАЕС після атаки російського дрону. Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко розповів, чи можливе туристичне майбутнє Чорнобиля. За його словами, це питання залежить від завершення бойових дій.

Про це Григорій Іщенко сказав в інтервʼю "24 каналу" у суботу, 22 лютого.

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Туристи в Чорнобилі

Іщенко зазначив, що до повномасштабного вторгнення Росії Чорнобильську зону регулярно відвідували українські та іноземні туристи, однак війна змінила обставини.

За його словами, майбутній туризм залежить від завершення військових дій.

"Дякуючи нашим захисникам, сьогодні наша країна стоїть, тримається і ми маємо змогу працювати. Завдяки ЗСУ ми сподіваємося на перемогу та на справедливий мир, який має запанувати в нашій державі. Після цього, так, ми будемо займатися відновленням — не лише ми, а й усі галузі. Сподіваюся, що поступово відновиться і туризм. Мабуть, після завершення війни він відродиться, але в якому обсязі та яким чином — поки невідомо", — наголосив Іщенко.

Що планувалося в Чорнобилі до початку великої війни

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" хотіли реалізувати низку проєктів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

У 2021 році в рамках проєкту "Чорнобиль. Збереження" розпочали роботи з консервації знакових об'єктів, зокрема кафе "Прип’ять", автовокзалу та багатоповерхівки, на даху якої планували облаштувати оглядовий майданчик. Крім того, в одній із квартир планували створити музей, присвячений лейтенанту Володимиру Правику — керівнику першого пожежного загону, що прибув на ЧАЕС одразу після аварії.

Окрім цього, проєкт передбачав модернізацію КПП "Дитятки" з метою покращення інфраструктури та спрощення доступу.

У зоні відчуження сформували каталог територій, придатних для розвитку відновлюваної енергетики, та розпочали реалізацію проєктів із будівництва сонячних і вітрових електростанцій.

Нагадаємо, 22 лютого рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу ЧАЕС. Наразі тривають роботи з розкриття пошкоджених конструкцій та усунення осередку тління на північному боці арки.

Також експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна зазначила, що обстріл ЧАЕС міг призвести до серйозного радіаційного викиду.