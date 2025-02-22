Возможен ли туризм в Чернобыле после войны — ответ главы ГАЗО

ЧАЭС после атаки российского дрона. Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко рассказал, возможно ли туристическое будущее Чернобыля. По его словам, этот вопрос зависит от завершения боевых действий.

Об этом Григорий Ищенко сказал в интервью "24 каналу" в субботу, 22 февраля.

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Туристы в Чернобыле

Ищенко отметил, что до полномасштабного вторжения России Чернобыльскую зону регулярно посещали украинские и иностранные туристы, однако война изменила обстоятельства.

По его словам, будущий туризм зависит от завершения военных действий.

"Благодаря нашим защитникам, сегодня наша страна стоит, держится и мы можем работать. Благодаря ВСУ мы надеемся на победу и на справедливый мир, который должен воцариться в нашем государстве. После этого, да, мы будем заниматься восстановлением — не только мы, но и все отрасли. Надеюсь, что постепенно восстановится и туризм. Видимо, после завершения войны он возродится, но в каком объеме и каким образом — пока неизвестно", — отметил Ищенко

Что планировалось в Чернобыле до начала большой войны

В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" хотели реализовать ряд проектов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В 2021 году в рамках проекта "Чернобыль. Сохранение" начали работы по консервации знаковых объектов, в частности кафе "Припять", автовокзала и многоэтажки, на крыше которой планировали обустроить смотровую площадку. Кроме того, в одной из квартир планировали создать музей, посвященный лейтенанту Владимиру Правику — руководителю первого пожарного отряда, прибывшего на ЧАЭС сразу после аварии.

Кроме этого, проект предусматривал модернизацию КПП "Дитятки" с целью улучшения инфраструктуры и упрощения доступа.

В зоне отчуждения сформировали каталог территорий, пригодных для развития возобновляемой энергетики, и начали реализацию проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций.

Напомним, 22 февраля спасатели ликвидируют последствия обстрела ЧАЭС. Сейчас продолжаются работы по вскрытию поврежденных конструкций и устранению очага тления на северной стороне арки.

Также эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная отметила, что обстрел ЧАЭС мог привести к серьезному радиационному выбросу.