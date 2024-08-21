У Києві горіла шестиповерхова офісна будівля

У Києві горіла офісна будівля — у ліфті застрягли люди
21 серпня 2024 09:41
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС
У Києві рятувальники загасили вогонь в офісній будівлі. Вдалося врятувати двох осіб, які застрягли у ліфті під час надзвичайної ситуації.
Про це у середу, 21 серпня, повідомляє ДСНС України.
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Сьогодні, 21 серпня, зранку спалахнула пожежа в офісній будівлі, що на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.
Як повідомили в ДСНС, горів другий поверх шестиповерхової офісної будівлі.
"Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", — повідомили у пресслужбі.
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