У Києві горіла шестиповерхова офісна будівля

Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

У Києві рятувальники загасили вогонь в офісній будівлі. Вдалося врятувати двох осіб, які застрягли у ліфті під час надзвичайної ситуації.

Про це у середу, 21 серпня, повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Пожежа у Києві на проспекті Степана Бандери

Наслідки пожежі у офісіній будівлі. Фото: ДСНС України

Сьогодні, 21 серпня, зранку спалахнула пожежа в офісній будівлі, що на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.

Як повідомили в ДСНС, горів другий поверх шестиповерхової офісної будівлі.

Пожежники на згорілому об'єкті. Фото: ДСНС України

Пожежники загасили вогонь. Фото: ДСНС України

"Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", — повідомили у пресслужбі.