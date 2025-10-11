Чудотворна ікона Миколи Чудотворця у Іллінській церкві в Чорнобилі — історія

Чорнобильська ікона Миколая Чудотворця. Фото: УПЦ

У єдиній чинній церкві у Чорнобильській зоні — Іллінській — знаходиться чудотворна ікона Миколи Чудотворця XVIII століття, яку місцеві мешканці шанують як Охоронця землі Чорнобильської. Цю ікону всі роки особливо дбайливо оберігали й зберігали.

Чим відома ікона Миколи Чудотворця

У 1930-х роках церка, де знаходиться ікона, пережила знущання: агресивно налаштовані безбожники увірвалися під час богослужіння, кинули ікону на землю й сокирою намагалися її знищити. Після цього всі вони померли, а на іконі залишилися сліди наруги, які і досі помітні.

Під час Другої світової війни храм двічі намагалися підірвати, але мешканці Чорнобиля встеляли підлогу храму і молилися заступництву Святого Миколая.

Ікона Миколи Чудотворця XVIII століття. Фото: УПЦ

Після катастрофи на ЧАЕС 1986 року та евакуації міста Святий Миколай неодноразово рятував Свято-Іллінський храм від мародерів: вони сприймали ікону за живого сторожа і тікали в паніці, не насмілюючись надалі шукати скарби.

У посушливе літо після аварії розгорілися сильні лісові пожежі, а радіаційний фон значно підвищився. Тоді віряни, взявши Чудотворний Образ, хресним ходом обійшли Чорнобиль — і стихія почала відступати. Цьому чуду було багато свідків.

Через особливий режим у зоні відчуження ікона нерідко перебуває в інших містах, де також стала джерелом численних свідчень про зцілення та допомогу. Сьогодні налічується кілька десятків засвідчених чудес і зцілень, які відбувалися під час її перебування у різних церквах України.

Що відомо про Іллінську церкву

Сама церква тимчасово припинила богослужіння після трагедії на Чорнобильській АЕС, проте вже наприкінці 1990-х років тут почалося духовне відродження. Храм знову відкрив двері. Під час релігійних свят у храмі відбуваються богослужіння, які збирають нечисленних парафіян. Серед них — самосели, які проживають у зоні, працівники ЧАЕС і співробітники правоохоронних органів, що несуть службу в Чорнобилі, а також нечисленні туристи.

Іллінська церква. Фото: ChernobylLab

У 2011 році поряд з храмом відкрили Чорнобильський церковний музей у приміщенні колишньої церковноприходської школи.

