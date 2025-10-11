Видео
Україна
Видео

Главная Киев В Чернобыле есть икона, которая поборола стихию вблизи АЭС

В Чернобыле есть икона, которая поборола стихию вблизи АЭС

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 19:22
Чудотворная икона Николая Чудотворца в Ильинской церкви в Чернобыле — история
Чернобыльская икона Николая Чудотворца. Фото: УПЦ

В единственной действующей церкви в Чернобыльской зоне — Ильинской — находится чудотворная икона Николая Чудотворца XVIII века, которую местные жители почитают как Хранителя земли Чернобыльской. Эту икону все годы особенно бережно оберегали и хранили.

Об этом пишет Telegraf.

Чем известна икона Николая Чудотворца

В 1930-х годах церковь, где находится икона, пережила издевательства: агрессивно настроенные безбожники ворвались во время богослужения, бросили икону на землю и топором пытались ее уничтожить. После этого все они умерли, а на иконе остались следы надругательства, которые до сих пор заметны.

Во время Второй мировой войны храм дважды пытались взорвать, но жители Чернобыля устилали пол храма и молились заступничеству Святого Николая.

ікона Миколая
Икона Николая Чудотворца XVIII века. Фото: УПЦ

После катастрофы на ЧАЭС 1986 года и эвакуации города Святой Николай неоднократно спасал Свято-Ильинский храм от мародеров: они принимали икону за живого сторожа и убегали в панике, не осмеливаясь в дальнейшем искать сокровища.

В засушливое лето после аварии разгорелись сильные лесные пожары, а радиационный фон значительно повысился. Тогда верующие, взяв Чудотворный Образ, крестным ходом обошли Чернобыль — и стихия начала отступать. Этому чуду было много свидетелей.

Из-за особого режима в зоне отчуждения икона нередко находится в других городах, где также стала источником многочисленных свидетельств об исцелении и помощи. Сегодня насчитывается несколько десятков засвидетельствованных чудес и исцелений, которые происходили во время ее пребывания в разных церквях Украины.

Что известно об Ильинской церкви

Сама церковь временно прекратила богослужения после трагедии на Чернобыльской АЭС, однако уже в конце 1990-х годов здесь началось духовное возрождение. Храм снова открыл двери. Во время религиозных праздников в храме проходят богослужения, которые собирают немногочисленных прихожан. Среди них — самоселы, проживающие в зоне, работники ЧАЭС и сотрудники правоохранительных органов, несущие службу в Чернобыле, а также немногочисленные туристы.

Іллінська церква
Ильинская церковь. Фото: ChernobylLab

В 2011 году рядом с храмом открыли Чернобыльский церковный музей в помещении бывшей церковноприходской школы.

Напомним, недавно сообщалось, какие рыбы исчезают в Чернобыле.

Также мы рассказывали, через сколько лет можно будет жить в Чернобыльской зоне.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
