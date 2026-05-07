Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобильському заповіднику помітили оленя серед повалених дерев: фото

У Чорнобильському заповіднику помітили оленя серед повалених дерев: фото

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 11:16
У Чорнобильському заповіднику помітили оленя серед повалених дерев: фото
Олень у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику опублікували атмосферний кадр із оленем, який пробирається крізь хащі та повалені дерева. Там зазначили, що тварина навіть серед хаосу продовжує впевнено рухатися вперед.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський заповідник. 

Олень у Чорнобильському заповіднику

Працівники заповідника звернули увагу, що дикі тварини в природі не зупиняються перед перешкодами, а пристосовуються до нових умов і знаходять власний шлях.

"Навіть там, де шлях перекривають повалені дерева, олень знаходить свою стежку. Він не зупиняється перед перешкодами, а просто стає частиною цього пейзажу", — йдеться у дописі.

null
Олень у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У заповіднику додали, що цей кадр став своєрідним нагадуванням про важливість внутрішньої рівноваги навіть у складні періоди життя.

Читайте також:

"Навіть коли навколо суцільний хаос і здається, що все втратило лад, важливо зберігати внутрішню рівновагу та продовжувати свій шлях — крок за кроком", — наголосили у заповіднику.

Як писали Новини.LIVE, раніше заступник голови Атомпрофспілки Павло Прудніков заявив, що зарплати працівників ЧАЕС не відповідають ризикам. Станом на сьогодні середня заробітна плата становить близько 28 тисяч гривень. 

Також працівник ЧАЕС поділився спогадами, як  росіяни зайшли на Чорнобильську АЕС у перший день війни. В цей час фахівці продовжували підтримувати роботу надважливих систем.

тварини Чорнобиль заповідник
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації