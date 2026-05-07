У Чорнобильському заповіднику помітили оленя серед повалених дерев: фото

Олень у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику опублікували атмосферний кадр із оленем, який пробирається крізь хащі та повалені дерева. Там зазначили, що тварина навіть серед хаосу продовжує впевнено рухатися вперед.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський заповідник.

Олень у Чорнобильському заповіднику

Працівники заповідника звернули увагу, що дикі тварини в природі не зупиняються перед перешкодами, а пристосовуються до нових умов і знаходять власний шлях.

"Навіть там, де шлях перекривають повалені дерева, олень знаходить свою стежку. Він не зупиняється перед перешкодами, а просто стає частиною цього пейзажу", — йдеться у дописі.

Олень у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У заповіднику додали, що цей кадр став своєрідним нагадуванням про важливість внутрішньої рівноваги навіть у складні періоди життя.

Читайте також:

"Навіть коли навколо суцільний хаос і здається, що все втратило лад, важливо зберігати внутрішню рівновагу та продовжувати свій шлях — крок за кроком", — наголосили у заповіднику.

Як писали Новини.LIVE, раніше заступник голови Атомпрофспілки Павло Прудніков заявив, що зарплати працівників ЧАЕС не відповідають ризикам. Станом на сьогодні середня заробітна плата становить близько 28 тисяч гривень.

Також працівник ЧАЕС поділився спогадами, як росіяни зайшли на Чорнобильську АЕС у перший день війни. В цей час фахівці продовжували підтримувати роботу надважливих систем.