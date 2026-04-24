Зарплати не відповідають ризикам: скільки заробляють працівники ЧАЕС

Працівники на Чорнобильській АЕС. Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"

Попри десятиліття після аварії, робота в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції залишається небезпечною, а рівень оплати праці — далеким від справедливого. Станом на сьогодні середня заробітна плата працівників ЧАЕС близько 28 тисяч гривень.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це екскзлюзивно в ефірі Вечір.LIVE заявив заступник голови Атомпрофспілки Павло Прудніков.

Які зарплати у працівників Чорнобильської АЕС

Прудніков розповів, що середня заробітна плата працівників "Екоцентру" становить близько 18 тисяч гривень, тоді як на самій ЧАЕС — приблизно 28 тисяч гривень.

За його словами, навіть через 40 років після катастрофи фахівці продовжують виконувати критично важливу роботу в зоні відчуження. Зокрема, йдеться про перезахоронення радіоактивних ґрунтів та підтримку бар'єрної функції забруднених територій, що стримує поширення радіації.

"І працівники отримують, на мій погляд, дуже ганебну, низьку заробітну плату, яка не порівняна з тими ризиками, з якими вони стикаються при виконанні своїх трудових обов'язків", — наголосив заступник голови Атомпрофспілки.

