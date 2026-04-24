Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зарплати не відповідають ризикам: скільки заробляють працівники ЧАЕС

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 19:48
Працівники на Чорнобильській АЕС. Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"

Попри десятиліття після аварії, робота в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції залишається небезпечною, а рівень оплати праці — далеким від справедливого. Станом на сьогодні середня заробітна плата працівників ЧАЕС близько 28 тисяч гривень.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це екскзлюзивно в ефірі Вечір.LIVE заявив заступник голови Атомпрофспілки Павло Прудніков.

Які зарплати у працівників Чорнобильської АЕС 

Прудніков розповів, що середня заробітна плата працівників "Екоцентру" становить близько 18 тисяч гривень, тоді як на самій ЧАЕС — приблизно 28 тисяч гривень

За його словами, навіть через 40 років після катастрофи фахівці продовжують виконувати критично важливу роботу в зоні відчуження. Зокрема, йдеться про перезахоронення радіоактивних ґрунтів та підтримку бар'єрної функції забруднених територій, що стримує поширення радіації.

"І працівники отримують, на мій погляд, дуже ганебну, низьку заробітну плату, яка не порівняна з тими ризиками, з якими вони стикаються при виконанні своїх трудових обов'язків", — наголосив заступник голови Атомпрофспілки. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, раніше ліквідатор розповів про захист на ЧАЕС. Чоловік був пілотом гелікоптера. Він пригадав, що вильоти здійснювалися кожні 2-3 хвилини, а захисту від радіації фактично не було.

Також ми повідомляли, як живе Чорнобиль після катастрофи на АЕС. Через чотири десятиліття після аварії на ЧАЕС зона відчуження перетворилася на найбільший у Європі дикий заповідник, де природа відновлює свої права.

зарплати Чорнобильська АЕС ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації