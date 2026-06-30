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Головна Київ У Деснянському районі Києва відкрили Алею слави: фото

У Деснянському районі Києва відкрили Алею слави: фото

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Дата публікації: 30 червня 2026 14:57
Алею слави відкрили у Деснянському районі Києва 30 червня
Алея слави у Деснянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

У Деснянському районі Києва 30 червня відкрили Алею слави. Її створили без бюджетного фінансування, а концепцію меморіалу обирали спільно з родинами полеглих захисників та ветеранами.

Про це повідомив очільник району Максим Бахматов під час відкриття Алеї, передає кореспондент Новини.LIVE

Відкриття Алеї слави у Деснянському районі Києва

Бахматов розповів, що Алею слави створили без фінансування з міського чи державного бюджету. За його словами, кошти збирали громадою, благодійниками та за підтримки бізнесу. 

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Алея слави у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Відкриття Алеї слави у Деснянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE
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Церемонія відкриття Алеї слави. Фото: Новини.LIVE

Робота над проєктом розпочалася після звернення мешканців восени 2025 року. Концепцію меморіалу обирали спільно з родинами полеглих захисників та ветеранами.

"299 людей підтримали варіант зі стелами і монохромними портретами. Лише одна людина обрала варіант із рекламними конструкціями", — сказав голова Деснянської РДА.

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За його словами, портрети героїв виготовлені за технологією, яка має гарантію 25 років і стійка до погодних умов.

Як писали Новини.LIVE, 30 червня у Києві попрощались з пілотом Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня на Хмельниччині, коли виконував політ згідно з бойовим розпорядженням. 

Крім того, сьогодні у столиці трапилася смертельна ДТП у Подільському районі. Внаслідок аварії загинула одна людина та є постраждалі. 

Київ меморіал військові
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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