У Деснянському районі Києва відкрили Алею слави: фото

Алея слави у Деснянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

У Деснянському районі Києва 30 червня відкрили Алею слави. Її створили без бюджетного фінансування, а концепцію меморіалу обирали спільно з родинами полеглих захисників та ветеранами.

Про це повідомив очільник району Максим Бахматов під час відкриття Алеї, передає кореспондент Новини.LIVE.

Відкриття Алеї слави у Деснянському районі Києва

Бахматов розповів, що Алею слави створили без фінансування з міського чи державного бюджету. За його словами, кошти збирали громадою, благодійниками та за підтримки бізнесу.

Алея слави у Києві. Фото: Новини.LIVE

Відкриття Алеї слави у Деснянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Церемонія відкриття Алеї слави. Фото: Новини.LIVE

Робота над проєктом розпочалася після звернення мешканців восени 2025 року. Концепцію меморіалу обирали спільно з родинами полеглих захисників та ветеранами.

"299 людей підтримали варіант зі стелами і монохромними портретами. Лише одна людина обрала варіант із рекламними конструкціями", — сказав голова Деснянської РДА.

За його словами, портрети героїв виготовлені за технологією, яка має гарантію 25 років і стійка до погодних умов.

Як писали Новини.LIVE, 30 червня у Києві попрощались з пілотом Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня на Хмельниччині, коли виконував політ згідно з бойовим розпорядженням.

Крім того, сьогодні у столиці трапилася смертельна ДТП у Подільському районі. Внаслідок аварії загинула одна людина та є постраждалі.