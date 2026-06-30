У Деснянському районі Києва відкрили Алею слави: фото
У Деснянському районі Києва 30 червня відкрили Алею слави. Її створили без бюджетного фінансування, а концепцію меморіалу обирали спільно з родинами полеглих захисників та ветеранами.
Про це повідомив очільник району Максим Бахматов під час відкриття Алеї, передає кореспондент Новини.LIVE.
Відкриття Алеї слави у Деснянському районі Києва
Бахматов розповів, що Алею слави створили без фінансування з міського чи державного бюджету. За його словами, кошти збирали громадою, благодійниками та за підтримки бізнесу.
Робота над проєктом розпочалася після звернення мешканців восени 2025 року. Концепцію меморіалу обирали спільно з родинами полеглих захисників та ветеранами.
"299 людей підтримали варіант зі стелами і монохромними портретами. Лише одна людина обрала варіант із рекламними конструкціями", — сказав голова Деснянської РДА.
За його словами, портрети героїв виготовлені за технологією, яка має гарантію 25 років і стійка до погодних умов.
Як писали Новини.LIVE, 30 червня у Києві попрощались з пілотом Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня на Хмельниччині, коли виконував політ згідно з бойовим розпорядженням.
Крім того, сьогодні у столиці трапилася смертельна ДТП у Подільському районі. Внаслідок аварії загинула одна людина та є постраждалі.
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