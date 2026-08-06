У Харкові можна, а в Києві ні: Вітренко розкритикував роботу метро під час тривог

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Під час повітряних тривог у київському метро можна було б залишати вагони на станціях, як це робили на початку повномасштабного вторгнення. У Харкові така практика діє й нині, хоча технічних відмінностей між метрополітенами немає. Тому причини відмови від цього рішення в Києві потребують пояснення.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Андрій Вітренко.

Вітренко: технічних перешкод для повернення вагонів метро на станції немає

За словами Вітренка, у 2022 році вагони метро залишалися на станціях під час повітряних тривог, однак пізніше від цієї практики відмовилися.

"У період 2022-го року на станціях стояли вагони метро. Що змінилося за цей період?" — зазначив Вітренко.

Депутат наголосив, що не бачить технічних причин, які б заважали повернути таку практику. Він звернув увагу, що аналогічний підхід і далі застосовується в Харкові.

"Чому в Харкові можна поставити... Це ж той самий метрополітен. Такі самі вимоги, такі самі регламентні роботи. Можна на станціях поставити метро, а в Києві не можна", — сказав він.

На думку депутата, питання полягає не у технічних можливостях, а в тому, чому таке рішення досі не реалізували у столиці.

Як писали Новини.LIVE, у КМДА запропонували запровадити чіткі правила перебування людей у метро, яке використовується як укриття під час повітряних тривог. Ініціатива передбачає врегулювання використання великогабаритних речей, щоб вони не заважали іншим людям та не блокували проходи. У міській адміністрації наголошують, що такі правила мають зробити перебування в укриттях безпечнішим і комфортнішим для всіх.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Києві у 2027 році планують відкрити дві нові станції метро — "Мостицька" та "Варшавська", а ще одну станцію — у 2029 році. Відповідні терміни закладені в проєкті Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2027–2029 роки. Будівництво є частиною продовження Сирецько-Печерської лінії метро у напрямку Виноградаря.