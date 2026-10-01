У Києві дрон влучив у школу в Соломʼянському районі

Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

У четвер, 1 жовтня, у Соломʼянському районі Києва зафіксували влучання безпілотного літального апарата в будівлю школи, після чого там виникло загоряння. На момент атаки діти перебували в укритті, а екстрені служби прямували на місце події для ліквідації наслідків удару та перевірки ситуації.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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У школі виникла пожежа після влучання БпЛА

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