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Головна Київ У Києві БпЛА влучив у будівлю школи, виникла пожежа

У Києві БпЛА влучив у будівлю школи, виникла пожежа

Ua ru
1 жовтня 2026 09:26
У Києві дрон влучив у школу в Соломʼянському районі
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

У четвер, 1 жовтня, у Соломʼянському районі Києва зафіксували влучання безпілотного літального апарата в будівлю школи, після чого там виникло загоряння. На момент атаки діти перебували в укритті, а екстрені служби прямували на місце події для ліквідації наслідків удару та перевірки ситуації.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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У школі виникла пожежа після влучання БпЛА

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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