В Киеве дрон попал в школу в Соломенском районе

Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

В четверг, 1 октября, в Соломенском районе Киева зафиксировали попадание беспилотного летательного аппарата в здание школы, после чего там возник пожар. На момент атаки дети находились в укрытии, а экстренные службы направлялись на место происшествия для ликвидации последствий удара и оценки ситуации.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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В школе возник пожар после попадания БПЛА

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