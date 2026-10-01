В Киеве дрон попал в школу в Соломенском районе

В Киеве БПЛА попал в здание школы, возник пожар
Ua ru
1 октября 2026 09:26
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE
В четверг, 1 октября, в Соломенском районе Киева зафиксировали попадание беспилотного летательного аппарата в здание школы, после чего там возник пожар. На момент атаки дети находились в укрытии, а экстренные службы направлялись на место происшествия для ликвидации последствий удара и оценки ситуации.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Реклама
В школе возник пожар после попадания БПЛА
Новость дополняется...
Читайте также: