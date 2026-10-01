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Главная Киев В Киеве БПЛА попал в здание школы, возник пожар

В Киеве БПЛА попал в здание школы, возник пожар

Ua ru
1 октября 2026 09:26
В Киеве дрон попал в школу в Соломенском районе
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

В четверг, 1 октября, в Соломенском районе Киева зафиксировали попадание беспилотного летательного аппарата в здание школы, после чего там возник пожар. На момент атаки дети находились в укрытии, а экстренные службы направлялись на место происшествия для ликвидации последствий удара и оценки ситуации.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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В школе возник пожар после попадания БПЛА

Новость дополняется...

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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