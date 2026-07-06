У Києві часткового зруйновано будинок, заблоковані люди: перші наслідки атаки РФ
Росіяни в ніч проти 6 липня завдали ударів по Київ. Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано багатоповерхівку, горить склад та автомобілі.
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Що відомо про атаку РФ на Київ в ніч проти 6 липня
Головне:
- ворог атакував Київ балістикою, також місто атакують дрони;
- пошкодження фіксуються у кількох районах;
- у частково зруйнованому будинку заблоковані люди.
У Києві та багатьох областях України приблизно о 01:12 оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.
Вже у період з 01:36 Повітряні сили зафіксували пуски ракет на столицю. Як наслідок, вибухи у столиці лунали щонайменше протягом години. Моніторингові канали писали, що ворог застосував близько 30 ракет.
Окрім того, станом на 02:37 в напрямку Києва летять ворожі дрони, тому у деяких районах вже чути вибухи.
Перші наслідки обстрілу Києва 6 липня
Мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко написали у своїх Telegram-каналах, що станом на 02:30 наслідки атаки фіксуються щонайменше у трьох районах столиці — Подільському, Голосіївському та Дарницькому.
Детальніше щодо кожного з них нижче.
Подільський район
В цілому районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будинок та впали уламки на гаражі.
"В Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. Також в Подільському районі падіння уламків на територію гаражного кооперативу", — поінформував Кличко.
Окрім того, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок, а також в цьому районі загорілися авто.
Голосіївський район
У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою виникло загорання складського приміщення, а також - зафіксовано падіння уламків на відкритій території.
Дарницький район
У цьому районі, за словами Кличка, сталося влучання уламків у нежитлову забудову.
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