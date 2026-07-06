У Києві часткового зруйновано будинок, заблоковані люди: перші наслідки атаки РФ

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Росіяни в ніч проти 6 липня завдали ударів по Київ. Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано багатоповерхівку, горить склад та автомобілі.

Новини.LIVE зібрало головне, що відомо станом на зараз.

Що відомо про атаку РФ на Київ в ніч проти 6 липня

Головне:

ворог атакував Київ балістикою, також місто атакують дрони;

пошкодження фіксуються у кількох районах;

у частково зруйнованому будинку заблоковані люди.

У Києві та багатьох областях України приблизно о 01:12 оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.

Вже у період з 01:36 Повітряні сили зафіксували пуски ракет на столицю. Як наслідок, вибухи у столиці лунали щонайменше протягом години. Моніторингові канали писали, що ворог застосував близько 30 ракет.

Окрім того, станом на 02:37 в напрямку Києва летять ворожі дрони, тому у деяких районах вже чути вибухи.

Перші наслідки обстрілу Києва 6 липня

Мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко написали у своїх Telegram-каналах, що станом на 02:30 наслідки атаки фіксуються щонайменше у трьох районах столиці — Подільському, Голосіївському та Дарницькому.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Подільський район

В цілому районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будинок та впали уламки на гаражі.

"В Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. Також в Подільському районі падіння уламків на територію гаражного кооперативу", — поінформував Кличко.

Окрім того, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок, а також в цьому районі загорілися авто.

Голосіївський район

У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою виникло загорання складського приміщення, а також - зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

Дарницький район

У цьому районі, за словами Кличка, сталося влучання уламків у нежитлову забудову.

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