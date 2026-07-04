Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві 31 загиблий і 102 постраждалі: у Дарницькому районі завершили розбір завалів

У Києві 31 загиблий і 102 постраждалі: у Дарницькому районі завершили розбір завалів

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 21:26
У Києві завершили рятувальні роботи після атаки РФ по багатоповерхівці: 31 загиблий
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по 16-поверховому житловому будинку. Рятувальники закінчили розбір завалів та ліквідацію наслідків атаки.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Розбір завалів тривав кілька днів

Упродовж сьогоднішніх робіт на 12-му та 13-му поверхах надзвичайники розчистили близько 42 кубометрів будівельного сміття. Для демонтажу важких конструкцій використовували автокран XCMG QY75K, який був залучений від Головного управління ДСНС у Рівненській області.

За допомогою спецтехніки рятувальники вилучили 24 уламки залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн.

У Києві 31 загиблий і 102 постраждалі: у Дарницькому районі завершили розбір завалів - фото 1
Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва

Під час проведення робіт також були виявлені рештки тіл загиблих. Їх передали працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи.

Читайте також:

До ліквідації наслідків атаки цього дня залучали 30 рятувальників та вісім одиниць спеціальної техніки.

За даними ДСНС, станом на сьогодні внаслідок російської атаки на Київ 2 липня загинула 31 людина, ще 102 отримали поранення.

У Києві 31 загиблий і 102 постраждалі: у Дарницькому районі завершили розбір завалів - фото 2
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Києва

Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку. Наразі фахівці продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Новини.LIVE писали, що після російських обстрілів жителям Києва рекомендують уважно стежити за якістю повітря, оскільки продукти горіння можуть містити небезпечні для здоров'я токсичні речовини. Найвразливішими до їхнього впливу залишаються діти, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями дихальної системи.

Київ ДСНС Дарницький район
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації