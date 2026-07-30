У Києві через атаку РФ загинула людина

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Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни в ніч проти 30 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Чергові наслідки атаки РФ по Києву 30 липня

Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі поінформувала, що при загибель стало відомо о 02:55.

"Станом на 2:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться у повідомленні.

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