У Києві через атаку РФ загинула людина
30 липня 2026 03:13
Термінова новина
Росіяни в ніч проти 30 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Чергові наслідки атаки РФ по Києву 30 липня
Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі поінформувала, що при загибель стало відомо о 02:55.
"Станом на 2:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться у повідомленні.
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