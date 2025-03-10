Вечірні вибухи в Києві 10 березня 2025 року — що відомо про обстріл

У Києві чутно вибухи — коментар КМВА
Вибухи лунають у Києві зараз, пізно ввечері в понеділок, 10 березня. У столиці триває повітряна тривога.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.
Що відомо про вибухи в Києві ввечері 10 березня
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:04. Станом на 22:35 Повітряні Сили ЗС України зазначали, що в напрямку Бориспільського району Київської області з Чернігівської області летять понад десять груп ударних БпЛА. О 23:17 військові закликали бути в укриттях усіх, хто перебуває в Києві, Борисполі й Василькові.
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