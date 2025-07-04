Вечірні вибухи в Києві 4 липня 2025 року — що відомо про обстріл

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибухи лунають у Києві зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 4 липня. У столиці триває повітряна тривога.

У КМВА повідомили про роботу ППО.

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Скриншот повідомлення КМВА

Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 4 липня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 22:02. Станом на 23:10, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, основним вектором руху ворожих ударних БпЛА в повітряному просторі України були Київщина та Київ.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

"По ворожих цілях у повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО", — зазначили у КМВА о 23:31.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 4 липня

Карта повітряних тривог станом на 23:33 4 липня

Станом на 23:33 повітряна тривога, крім Києва триває у 12 регіонах і частині Черкаської області. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Житомирська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська області, Золотоніський і Черкаський район Черкаської області.



Нагадаємо, увечері 4 липня прогриміло більше десятка вибухів на Харківщині. Під ударом опинилася Чугуївська громада.

Також вибухи лунали в Києві раніше ввечері 4 липня. Столицю атакували ударні дрони.