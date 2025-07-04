Вибухи в Києві ввечері 4 липня — яка загроза для жителів столиці

У Києві лунають вибухи — РФ знову атакує столицю
Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 22:22
Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі
Вибухи у Києві пролунали ввечері, 4 липня. Російські окупанти атакують ударними дронами.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи в Києві 4 липня
"У Києві було чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали жителів Києва про загрозу застосування окупантами ударних безпілотників.
У КМВА повідомили, що вибухи чутно внаслідок роботи ППО. Киян закликали залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи також лунали у Київській області. Там працювали сили протиповітряної оборони.
Раніше у поліції показали перші хвилини після масованого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня.
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