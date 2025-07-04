Вибухи в Києві ввечері 4 липня — яка загроза для жителів столиці

Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 4 липня. Російські окупанти атакують ударними дронами.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Києві 4 липня

"У Києві було чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали жителів Києва про загрозу застосування окупантами ударних безпілотників.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

У КМВА повідомили, що вибухи чутно внаслідок роботи ППО. Киян закликали залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 22:26. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи також лунали у Київській області. Там працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше у поліції показали перші хвилини після масованого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня.