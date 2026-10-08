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Головна Київ У Києві дрон влучив у магазин: загинули двоє людей

У Києві дрон влучив у магазин: загинули двоє людей

Ua ru
8 жовтня 2026 12:24
У Києві дрон влучив у магазин: загинули двоє людей
Термінова новина

У Солом’янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у чотириповерхову будівлю магазину, після чого там спалахнула пожежа. Загинули двоє людей, ще двоє постраждали, а пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки влучання БпЛА в Солом'янському районі Києва 8 жовтня

У Києві, 8 жовтня, у четвер, пролунала жовта повітряна тривога, працювали сили протиповітряної оборони. Після чого мешканці столиці почули потужні вибухи. Пізніше мер міста повідомив, що безпілотник РФ влучив в чотириповерховий магазин в Солом'янському районі.

Виникла пожежа, Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби оперативно прибули на місце удару.

Пожежу в будівлі магазину вдалося локалізувати. Однак, під час проведення робіт рятувальники, на жаль, виявили тіла двох загиблих. Ще двоє людей постраждали.

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Наразі на місці продовжується пошуково-рятувальна операція. Рятувальники перевіряють будівлю та територію навколо неї.

У Києві дрон влучив у магазин: загинули двоє людей - фото 1
Допис Віталія Кличка. Скриншот: Telegram

Новина доповнюється...

Київ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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