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У Києві лише три пляжі безпечні для купання — які саме

14 серпня 2024 03:05
Чекарьова Марія - редактор
На яких київських пляжах найчистіша вода — результати моніторингу
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

У Києві перевірили якість води на 15 пляжних територіях. Безпечними для купання виявили лише три пляжі.

Дані моніторингу в понеділок, 12 серпня, оприлюднив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

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Протягом тижня з 5 по 11 серпня проби води відібрали на пляжах Чорторий, Молодіжний, Троєщина, Золотий, Передмісна Слобідка, Венеція, Центральний, Райдуга, Тельбін, Веселка, Дитячий, Вербний, Пуща-Водиця, Острів Оболонський, Галерний.

"Вода водойм на 12 об'єктах моніторингу з 15 не відповідала нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками та на чотирьох із 15 — за санітарно-хімічними показниками", — йдеться в повідомленні.

Громадян попереджають, що під час купання у водоймах є ризик підхопити різні захворювання: інфекційні хвороби кишкової групи, дерматити, алергічні захворювання. Потрапляння неякісної води до шлунку може викликати гострі кишкові інфекції, які особливо небезпечні для дітей.

Наразі нормам відповідає вода на трьох столичних пляжах: Молодіжний, Венеція та Острів Оболонський.

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