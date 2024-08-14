На яких київських пляжах найчистіша вода — результати моніторингу

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

У Києві перевірили якість води на 15 пляжних територіях. Безпечними для купання виявили лише три пляжі.

Дані моніторингу в понеділок, 12 серпня, оприлюднив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

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Протягом тижня з 5 по 11 серпня проби води відібрали на пляжах Чорторий, Молодіжний, Троєщина, Золотий, Передмісна Слобідка, Венеція, Центральний, Райдуга, Тельбін, Веселка, Дитячий, Вербний, Пуща-Водиця, Острів Оболонський, Галерний.

"Вода водойм на 12 об'єктах моніторингу з 15 не відповідала нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками та на чотирьох із 15 — за санітарно-хімічними показниками", — йдеться в повідомленні.

Громадян попереджають, що під час купання у водоймах є ризик підхопити різні захворювання: інфекційні хвороби кишкової групи, дерматити, алергічні захворювання. Потрапляння неякісної води до шлунку може викликати гострі кишкові інфекції, які особливо небезпечні для дітей.

Наразі нормам відповідає вода на трьох столичних пляжах: Молодіжний, Венеція та Острів Оболонський.