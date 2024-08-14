На каких киевских пляжах самая чистая вода — результаты мониторинга

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

В Киеве проверили качество воды на 15 пляжных территориях. Безопасными для купания оказались всего три пляжа.

Данные мониторинга в понедельник, 12 августа, обнародовал Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Какие столичные пляжи безопасны для отдыха

В течение недели с 5 по 11 августа пробы воды отобрали на пляжах Черторой, Молодежный, Троещина, Золотой, Предмостная Слободка, Венеция, Центральный, Радуга, Тельбин, Радуга, Детский, Вербный, Пуща-Водица, Остров Оболонский, Галерный.

"Вода водоемов на 12 объектах мониторинга из 15 не соответствовала нормативам по санитарно-микробиологическим показателям и на четырех из 15 — по санитарно-химическим показателям", — говорится в сообщении.

Граждан предупреждают, что при купании в водоемах есть риск подхватить разные заболевания: инфекционные болезни кишечной группы, дерматиты, аллергические заболевания. Попадание некачественной воды в желудок может вызвать острые кишечные инфекции, особенно опасные для детей.

На данный момент нормам соответствует вода на трех столичных пляжах: Молодежный, Венеция и Остров Оболонский.