У Києві людина кинулась на трамвайні колії 29 грудня

Трамвайні колії. Ілюстративне фото: vechirniy.kyiv.ua

У Києві на бульварі Вацлава Гавела людина кинулась з мосту на колії трамвая. Внаслідок цього транспорт пошкоджено і затримується рух інших трамваїв у столиці.

Про це повідомили у Київпастранс.

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Падіння людини на трамвайні колії у Києві

Сьогодні ввечері, 29 грудня, у Солом'янському районі Києва людина кинулась з мосту. Зазначається, що падіння сталося на трамвайні колії. На місці працюють правоохоронці та медики, стан постраждалого наразі невідомий. Внаслідок падіння людини також пошкоджено трамвай, на фото, що поширили у мережі видно, що лобове скло транспорту розбите.

Побитий трамвай. Фото: телеграм-канал Київ Інфо

Через інцидент в столиці затримується рух інших трамваїв. За даними Київпастранс, наразі є затримка в курсуванні містом трамваїв № 1 та 3.

"Затримується рух трамваїв № 1, 3 ст. Вацлава Гавела в напрямку Борщагівки з причини падіння людини на колію. На місце викликано поліцію та МШД", — вказали в Київпастранс.

Скриншот допису Київпастранс

Нагадаємо, 28 грудня, в Одесі тимчасово скоротили маршрути руху тролейбусів №7 та №9. Причиною цього стали протиаварійні роботи "Інфоксводоканалу".

Додамо, на лівому березі Києва запустили нові трамваї "Татра-Юг". Вони курсуватимуть маршрутом №8 "Станція метро "Лісова" — станція метро "Позняки".