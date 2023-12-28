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У Києві людина кинулась з мосту на трамвайні колії

28 грудня 2023 19:06
оновлено: 19:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві людина кинулась на трамвайні колії 29 грудня
Трамвайні колії. Ілюстративне фото: vechirniy.kyiv.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві на бульварі Вацлава Гавела людина  кинулась з мосту на колії трамвая. Внаслідок цього транспорт пошкоджено і затримується рух інших трамваїв у столиці.

Про це повідомили у Київпастранс

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Падіння людини на трамвайні колії у Києві

Сьогодні ввечері, 29 грудня, у Солом'янському районі Києва людина кинулась з мосту. Зазначається, що падіння сталося на трамвайні колії. На місці працюють правоохоронці та медики, стан постраждалого наразі невідомий. Внаслідок падіння людини також пошкоджено трамвай, на фото, що поширили у мережі видно, що лобове скло транспорту розбите.

Побитий трамвай
Побитий трамвай. Фото: телеграм-канал Київ Інфо

Через інцидент в столиці затримується рух інших трамваїв. За даними Київпастранс, наразі є затримка в курсуванні містом трамваїв № 1 та 3.

"Затримується рух трамваїв № 1, 3 ст. Вацлава Гавела в напрямку Борщагівки з причини падіння людини на колію. На місце викликано поліцію та МШД", — вказали в Київпастранс.

Скриншот допису Київпастранс
Скриншот допису Київпастранс

Нагадаємо, 28 грудня, в Одесі тимчасово скоротили маршрути руху тролейбусів №7 та №9. Причиною цього стали протиаварійні роботи "Інфоксводоканалу".

Додамо, на лівому березі Києва запустили нові трамваї "Татра-Юг". Вони курсуватимуть маршрутом №8 "Станція метро "Лісова" — станція метро "Позняки".

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