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У Києві запустили нові трамваї вітчизняного виробницва

22 грудня 2023 14:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві запустили нові трамваї вітчизняного виробницва
Нові трамваї у Києві. Фото: Віталій Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві на лівому березі запустили нові трамваї вітчизняного виробництва "Татра-Юг". Курсуватимуть вони маршрутом №8 "Станція метро "Лісова" — станція метро "Позняки".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

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У Києві запустили нові трамваї

Повідомляється, що нові трамваї вдалося закупити у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України". Він фінансується коштами Європейського інвестиційного банку. 

На маршруті №8 працюватимуть 7 трисекційних трамваїв з інтервалом руху 15 хвилин. Цей транспорт вміщає в себе у 2,5 рази більше пасажирів. Він здатен перевозити 1000 осіб на годину. 

Раніше на лівому березі їздили 12 трамваїв, переважна більшість з них були застарілими моделями. При інтервалі руху 10 хвилин транспорт міг перевозити близько 700 пасажирів на годину.

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Віталій Кличко всередині трамваю. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Києві відкрили рух для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями на Дегтярівському шляхопроводі 20 грудня. Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній.

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