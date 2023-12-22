У Києві запустили нові трамваї вітчизняного виробницва

Нові трамваї у Києві. Фото: Віталій Кличко\Telegram

У Києві на лівому березі запустили нові трамваї вітчизняного виробництва "Татра-Юг". Курсуватимуть вони маршрутом №8 "Станція метро "Лісова" — станція метро "Позняки".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Повідомляється, що нові трамваї вдалося закупити у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України". Він фінансується коштами Європейського інвестиційного банку.

На маршруті №8 працюватимуть 7 трисекційних трамваїв з інтервалом руху 15 хвилин. Цей транспорт вміщає в себе у 2,5 рази більше пасажирів. Він здатен перевозити 1000 осіб на годину.

Раніше на лівому березі їздили 12 трамваїв, переважна більшість з них були застарілими моделями. При інтервалі руху 10 хвилин транспорт міг перевозити близько 700 пасажирів на годину.

Віталій Кличко всередині трамваю. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Києві відкрили рух для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями на Дегтярівському шляхопроводі 20 грудня. Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній.