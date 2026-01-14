Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві лунають потужні вибухи — працює ППО

У Києві лунають потужні вибухи — працює ППО

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 08:23
Вибухи у Києві 14 січня - що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: pixabay

У середу вранці, 14 січня, у Києві пролунали потужні вибухи. Сили ППО працювали по російських дронах, які атакували столицю.

Вибухи у Києві 14 січня — що відомо

Сьогодні вранці, 14 січня, російські загарбники безпілотниками атакували Київ — лунали потужні вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботи сил ППО.

Реклама
Читайте також:

"У районі Осокорків працює ППО. Ворожа атака на Київ триває.
Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Перед цим він писав, що на Оболоні зафіксовано влучання ворожого БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху. Сталося загоряння в одній з квартир. Екстрені служби прямують на місце.

Однак згодом очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана з атакою БпЛА. Причини встановлюються.

Раніше ми писали, що вранці 14 січня російські дрони атакували столицю.

Новина доповнюється...

Київ вибух обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації