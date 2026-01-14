У Києві лунають потужні вибухи — працює ППО
У середу вранці, 14 січня, у Києві пролунали потужні вибухи. Сили ППО працювали по російських дронах, які атакували столицю.
Вибухи у Києві 14 січня — що відомо
Сьогодні вранці, 14 січня, російські загарбники безпілотниками атакували Київ — лунали потужні вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботи сил ППО.
"У районі Осокорків працює ППО. Ворожа атака на Київ триває.
Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.
Перед цим він писав, що на Оболоні зафіксовано влучання ворожого БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху. Сталося загоряння в одній з квартир. Екстрені служби прямують на місце.
Однак згодом очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана з атакою БпЛА. Причини встановлюються.
Раніше ми писали, що вранці 14 січня російські дрони атакували столицю.
Новина доповнюється...
