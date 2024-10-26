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У Києві лунають вибухи — КМВА

26 жовтня 2024 23:17
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вибухи у Києві — в ОВА заявили про роботу ППО
Сили ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Ввечері 26 жовтня у Києві пролунали вибухи. У столиці оголошено повітряну тривогу, працюють Сили ППО.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

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У столиці пролунали вибухи. За даними КМВА, у місті працює ППО.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

вибухи у Києві
Допис КМВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації  на  північно-східному напрямку. Для прифронтових областей триває загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 23:26 повітряна тривога оголошена у шести регіонах України — небезпека триває для Чернігівської, Київської, Полтавської, Сумської, Харківської та Донецької областей.

У Києві лунають вибухи — КМВА - фото 3
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 26 жовтня здійснила ракетний удар по Дніпру. Кількість жертв зросла до п'яти.

Також ввечері 25 жовтня російські війська вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання ворожого БпЛА є загиблий та четверо постраждалих.

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