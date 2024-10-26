Вибухи у Києві — в ОВА заявили про роботу ППО

У Києві лунають вибухи — КМВА
Ввечері 26 жовтня у Києві пролунали вибухи. У столиці оголошено повітряну тривогу, працюють Сили ППО.
Про це повідомила пресслужба КМВА.
Вибухи у Києві
У столиці пролунали вибухи. За даними КМВА, у місті працює ППО.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Для прифронтових областей триває загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Станом на 23:26 повітряна тривога оголошена у шести регіонах України — небезпека триває для Чернігівської, Київської, Полтавської, Сумської, Харківської та Донецької областей.
Нагадаємо, російська армія в ніч проти 26 жовтня здійснила ракетний удар по Дніпру. Кількість жертв зросла до п'яти.
Також ввечері 25 жовтня російські війська вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання ворожого БпЛА є загиблий та четверо постраждалих.
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