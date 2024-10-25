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Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі

25 жовтня 2024 23:12
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Удар по Києву 25 жовтня — внаслідок влучання у багатоповерхівку є загиблий і постраждалі
Люди, евакуйовані з багатоповерхівки, в яку влучив БпЛА. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У п'ятницю, 25 жовтня, російські війська вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання ворожого БпЛА є загиблий та четверо постраждалих.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

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Ввечері 25 жовтня під час атаки російський ударний безпілотник влучив у 25-поверхівку у Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання на декількох поверхах здійнялася пожежа, ліквідація наслідків триває.

удар по багатоповерхівці у Солом'янському районі
Рятувальники, правоохоронці та журналісти на місці події. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кличко заявив, що рятувальники евакуювали з будівлі понад 100 осіб. За попередньою інформацією міського голови, одна людина загинула, ще чотирьом медики надали першу допомогу на місці.

влучання у багатоповерхівку в Києві
Ліквідація наслідків влучання у багатоповерхівку в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", — написав Кличко.

атака на Київ 25 жовтня
Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки влучання у 25-поверхівку у Києві ввечері 25 жовтня.

Також кореспонденти Новини.LIVE поділилися відео евакуації мешканців багатоповерхівки у Солом'янському районі.

Київ ДСНС війна в Україні загиблі атака БпЛА

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