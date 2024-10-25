Удар по Києву 25 жовтня — внаслідок влучання у багатоповерхівку є загиблий і постраждалі

Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі
У п'ятницю, 25 жовтня, російські війська вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання ворожого БпЛА є загиблий та четверо постраждалих.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.
Росіяни влучили у багатоповерхівку в Києві
Ввечері 25 жовтня під час атаки російський ударний безпілотник влучив у 25-поверхівку у Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання на декількох поверхах здійнялася пожежа, ліквідація наслідків триває.
Кличко заявив, що рятувальники евакуювали з будівлі понад 100 осіб. За попередньою інформацією міського голови, одна людина загинула, ще чотирьом медики надали першу допомогу на місці.
"Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", — написав Кличко.
Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки влучання у 25-поверхівку у Києві ввечері 25 жовтня.
Також кореспонденти Новини.LIVE поділилися відео евакуації мешканців багатоповерхівки у Солом'янському районі.
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