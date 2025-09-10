Вибухи у Києві 10 вересня

У Києві лунають вибухи — що відомо
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 10 вересня. Росіяни атакують місто дронами, в столиці працює ППО.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 10 вересня
"Київ знову атакують ворожі БпЛА. В місті працює ППО. Залишайтесь в укриттях", — йдеться у повідомленні о 00:05.
Крім того, інформацію про роботу ППО підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що для Києва існує загроза застосування ударних дронів.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що зранку, 9 вересня, вибухи було чути у Київській області. На тлі атаки дронів в регіоні працювали сили ППО.
Також ми інформували, що вдень вибухи було чутно у Харкові. Проте сигналу тривоги тоді не було.
