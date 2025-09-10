Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві лунають вибухи — що відомо

У Києві лунають вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 00:09
Вибухи у Києві 10 вересня
Мобільна вогнева група. Фото: Міністерство внутрішніх справ

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 10 вересня. Росіяни атакують місто дронами, в столиці працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 10 вересня

"Київ знову атакують ворожі БпЛА. В місті працює ППО. Залишайтесь в укриттях", — йдеться у повідомленні о 00:05.

Крім того, інформацію про роботу ППО підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що для Києва існує загроза застосування ударних дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Києві 10 вересня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що зранку, 9 вересня, вибухи було чути у Київській області. На тлі атаки дронів в регіоні працювали сили ППО.

Також ми інформували, що вдень вибухи було чутно у Харкові. Проте сигналу тривоги тоді не було.

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації