Взрывы в Киеве 10 сентября

В Киеве раздаются взрывы — что известно
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 10 сентября. Россияне атакуют город дронами, в столице работает ПВО.
Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 10 сентября
"Киев снова атакуют вражеские БпЛА. В городе работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 00:05.
Кроме того, информацию о работе ПВО подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что для Киева существует угроза применения ударных дронов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что утром, 9 сентября, взрывы были слышны в Киевской области. На фоне атаки дронов в регионе работали силы ПВО.
Также мы информировали, что днем взрывы были слышны в Харькове. Однако сигнала тревоги тогда не было.
