Взрывы в Киеве 10 сентября

Мобильная огневая группа. Фото: Министерство внутренних дел

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 10 сентября. Россияне атакуют город дронами, в столице работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 10 сентября

"Киев снова атакуют вражеские БпЛА. В городе работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 00:05.

Кроме того, информацию о работе ПВО подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что для Киева существует угроза применения ударных дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что утром, 9 сентября, взрывы были слышны в Киевской области. На фоне атаки дронов в регионе работали силы ПВО.

Также мы информировали, что днем взрывы были слышны в Харькове. Однако сигнала тревоги тогда не было.