Вибухи у Києві 3 жовтня 2024 року

У Києві лунають вибухи — військові попереджали про дрони РФ
Вибухи у Києві чути зараз, пізно ввечері 3 жовтня. Військові попереджали українців про ворожі БпЛА, а місцева влада про роботу ППО.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві ввечері 3 жовтня
Спочатку, о 23:34, у КМВА попередили, що для столиці існує загроза застосування БпЛА, тож киян закликали пройти в укриття.
Вже через десять хвилин влада повідомила, у Києві працює ППО. Людей закликали бути в укриттях до відбою тривоги. Інформацію підтвердив і Кличко.
"Ворожі БпЛА над містом. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав він о 22:46.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 23:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що перед цим повітряну тривогу було оголошено у Київській області. Зокрема, військові зафіксували у повітряному просторі дрони росіян. По ворожим цілям працювало ППО, через що було чути вибухи.
Також ми писали, що минулої доби, вночі 2 жовтня, Росія випустила по Україні 32 безпілотника. Протиповітряна оборона працювала у трьох областях та збила 11 ворожих цілей.
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