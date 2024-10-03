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У Києві лунають вибухи — військові попереджали про дрони РФ

3 жовтня 2024 23:48
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Києві 3 жовтня 2024 року
Ворожий дрон. Фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Києві чути зараз, пізно ввечері 3 жовтня. Військові попереджали українців про ворожі БпЛА, а місцева влада про роботу ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та мер Києва Віталій Кличко.

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Спочатку, о 23:34, у КМВА попередили, що для столиці існує загроза застосування БпЛА, тож киян закликали пройти в укриття.

Вже через десять хвилин влада повідомила, у Києві працює ППО. Людей закликали бути в укриттях до відбою тривоги. Інформацію підтвердив і Кличко.

"Ворожі БпЛА над містом. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав він о 22:46.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 23:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві лунають вибухи — військові попереджали про дрони РФ - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що перед цим повітряну тривогу було оголошено у Київській області. Зокрема, військові зафіксували у повітряному просторі дрони росіян. По ворожим цілям працювало ППО, через що було чути вибухи.

Також ми писали, що минулої доби, вночі 2 жовтня, Росія випустила по Україні 32 безпілотника. Протиповітряна оборона працювала у трьох областях та збила 11 ворожих цілей.

Київ вибух ППО дрон Шахід-136 війна в Україні

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