У Києві можуть підвищити тариф на воду до 63 грн за кубометр

Вода тече з крана. Ілюстративне фото: magnific

Карина Приходько Редактор

У Києві тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для населення можуть підвищити до 63 грн за кубометр. Вартість послуг може змінитися вже з 1 серпня або з 1 вересня.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Київського часу".

Ціни на воду у Києві

Попенко розповів, що рішення про відтермінування підвищення вартості води пов'язане з тим, що влада не хотіла одночасно збільшувати фінансове навантаження на киян.

"Нові ціни на воду відклали, аби вони не збіглися в часі з підвищенням вартості проїзду, яке відбулося на початку липня", — пояснив експерт.

Зазначимо, наразі чинний тариф на воду для населення у столиці становить 30,38 грн за 1 кубометр. Якщо новий тариф буде запроваджено, вартість послуг для побутових споживачів фактично зросте більш ніж удвічі. Водночас офіційного рішення про запровадження нового тарифу станом на зараз не оприлюднено.

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