У Києві наступного року планують відкрити дві нові станції метро

Будівництво метро на Виноградар. Фото: мер Києва Віталій Кличко

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Києві планують відкрити дві нові станції метро вже у 2027 році, а ще одну — у 2029-му. Такі строки передбачені проєктом Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2027–2029 роки. Йдеться про продовження Сирецько-Печерської лінії метро у напрямку Виноградаря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Програму.

Частина із Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2027–2029 роки. Фото: скриншот

У Києві відкриють станції метро "Мостицька" та "Варшавська"

Згідно з документом, у 2027 році планують побудувати 3,78 км нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро та відкрити дві станції. Ще одну станцію мають ввести в експлуатацію у 2029 році.

Йдеться про продовження "зеленої" гілки метро у напрямку житлового масиву Виноградар. Проєкт включає будівництво станцій "Мостицька" та "Варшавська", відкриття яких спочатку було заплановане ще на 2021 рік.

Як повідомляли Новини.LIVE, у КМДА пропонують запровадити чіткі правила перебування в укриттях на станціях метро під час повітряних тривог. Ініціатива передбачає визначення єдиних вимог до поведінки людей, щоб забезпечити безпеку та комфорт усіх, хто перебуває в підземці як в укритті. Також планують врегулювати питання використання великогабаритних речей і домашніх тварин.

Також Новини.LIVE писали, що в Києві біля станції метро "Лук'янівська" облаштували тимчасовий наземний пішохідний перехід після пошкодження підземного переходу внаслідок російського обстрілу. Спочатку перехід працював як нерегульований, а згодом на ділянці встановили світлофор для безпечного руху пішоходів і транспорту. Тимчасове рішення діятиме до повного відновлення пошкодженого підземного переходу.