У Києві після обстрілу облаштовують наземний перехід біля станції метро "Лук'янівська"

Станція метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE

У Києві біля станції метро "Лук'янівська" облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Підземний тунель зазнав пошкоджень через ворожий обстріл — щоб забезпечити безпечне пересування громадян, потрібна нова зона. Спершу локація працюватиме без світлофора: для монтажу конструкцій та підключення електроживлення фахівцям потрібен додатковий час.

Про це з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомили на офіційному порталі Києва, передає Новини.LIVE.

Як працюватиме новий перехід біля метро

Наразі на локації тривають підготовчі роботи. Щойно Управління патрульної поліції Києва погодить схему дорожнього руху, дорожники нанесуть свіжу розмітку та встановлять знаки 5.38 "Пішохідний перехід".

Коли фахівці повністю завершать монтаж опорних конструкцій і підключать електроживлення, тимчасовий перехід обладнають робочим світлофором. У департаменті також додали, що нову пішохідну зону облаштовують зовсім поруч із зупинкою громадського транспорту.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російського обстрілу Києва в ніч проти 19 липня зазнала пошкоджень Лук'янівка. Під ударом опинилися станція метро "Лук'янівка" і Лук'янівський ринок. Сталося влучання в підземний перехід, де зазвичай ховалися люди, які не встигали добігти до метро.

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Також Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва писав, що кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на столицю 19 липня зросла до 17 людей. Після обстрілу станцію метро "Лук'янівка" зачинили. Станом на вечір 19 липня вона вже відновила роботу.