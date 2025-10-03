Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 00:55
Повітряна тривога у Києві 3 жовтня
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 3 жовтня. Причина сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама
Читайте також:

Тривога у Києві в ніч проти 10 вересня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 00:52.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі дрони у Київській області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві 3 жовтня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві лунали звуки вибухів. Ворог намагався атакували столицю дронами.

Також ми писали, що вибухи ввечері були у Миколаєві та Херсоні. Проте тривоги в той момент не було там.

Київ дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія дрон-камікадзе
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації