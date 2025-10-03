Повітряна тривога у Києві 3 жовтня

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 3 жовтня. Причина сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 00:52.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі дрони у Київській області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві лунали звуки вибухів. Ворог намагався атакували столицю дронами.

Також ми писали, що вибухи ввечері були у Миколаєві та Херсоні. Проте тривоги в той момент не було там.