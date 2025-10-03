Повітряна тривога у Києві 3 жовтня

У Києві оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 3 жовтня. Причина сигналу стала загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві в ніч проти 10 вересня
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 00:52.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі дрони у Київській області.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві лунали звуки вибухів. Ворог намагався атакували столицю дронами.
Також ми писали, що вибухи ввечері були у Миколаєві та Херсоні. Проте тривоги в той момент не було там.
