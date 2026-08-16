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Головна Київ У Києві після ударів РФ горять нежитлові приміщення

У Києві після ударів РФ горять нежитлові приміщення

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 04:15
Обстріл Києва 16 серпня - горять будівлі, постраждала людина
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Росія в ніч проти 16 серпня атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано одразу кілька пожеж та постраждала людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Головне:

  • росіяни вдарили балістикою;
  • наслідки зафіксовано в Оболонському та Голосіївському районах;
  • у місті пожежа, палають нежитлові приміщення;
  • одна людина постраждала.

Що відомо про атаку

Приблизно о 02:48 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики з півночі.

Майже одразу після тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет, після чого у столиці було чути серію звуків вибухів.

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Наслідки обстрілу Києва 16 серпня

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА в своїх Telegram-канал писали, що наслідки удару фіксують що щонайменше в Оболонському та Голосіївському районах.

Детальніше щодо наслідків нижче.

Оболонський район

Спочатку Кличко поінформував, що в цьому районі на території нежитлової забудови виникла пожежа.

"В Оболонському районі, внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто", — уточнили Кличко.

Голосіївський район

В цьому районі теж сталася пожежа на території нежитлової забудови.

Постраждалі

"Станом на 03:35 відомо про одну постраждалу особу. Служби працюють над ліквідацією нас ліків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні КМВА.

Київ під ударом балістики 16 серпня
Пости КМВА та Кличко. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували балістикою й інші міста. Вибухи було чути у Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві та Кременчуці.

Також ми писали, що в ніч проти 11 серпня Київ теж був під ударом балістики. Тоді внаслідок обстрілу палали склади.

Віталій Кличко Київ вибух обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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